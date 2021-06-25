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رحلة فتاتين تعملان في صناعة الرخام بعد وفاة والدهما.. فيديو
الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:50 ص
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عتادت ندى شديد شقيقتها منار الوقوف مع والدهما منذ الصغر في ورشة تقطيع الرخام إلى أن رحل الأب فقررن عدم بيع الورشة واستكمال مهمة الوالد الذي رحل.
وقالت شديد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن "نزلت ورشة والدي عندما كانت في الصف السادس الابتدائي واحترفت العمل بعد 3 سنوات حيث كانت في الصف الثالث الإعدادي.
وتابعت شديد: "والدي كان دايما بيقولي الرخام صخر وتعاملي مع الناس كأنك بتتعاملي مع صخر ومتخافيش من حد، مضيفة،"خطيبي دايما يدعمني ويقولي نزلي صور شغلك على صفحتك الشخصية على الفيس بوك وفخور بي وبشغلي لأني بحيي ذكرى والدي بعد رحيلة.
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