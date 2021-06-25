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قصة نجاح فتاة جمعت بين العمل في الصحافة وورشة رخام: بنفذ وصية أبويا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر
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استضافت الإعلامية أميرة عبيد، منار شديد، صاحبة قصة نجاح، حيث جمعت بين عملها في الصحافة والورشة الخاصة بوالدها في مجال الرخام.

وقالت منار شديد خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي يقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إنها في بداية مرض أخيها كانت هي وأختها تساعد والدهما، وكانتا تذهب هي ووالدتها إلى شق الثعبان لشراء الرخام وتحضيره للورشة أو بيعه للزبائن وهو أمر شاق.

أضافت، أن والدها قبل وفاته كان يطالبهم بعدم التفريط في ورشته، وهو جعلهم يستمرون في العمل بها من قبل وفاته، مع الإصرار على استكمال مسيرته بعد رحيله تخليدا لاسمه وتنفيذا لوصيته، وكانت كل الأهداف أمامي هي تنفيذ وصية الوالد، موضحة أنها لم تشعر بالإجراح يوما بسبب عملها في الرخام، فكانت تذهب لمقر عملها في إحدى الجرائد صباحا ثم إلى ورشة الرخام مساء.

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