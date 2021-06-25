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أميرة عبيد توجه رسالة للأزواج: اخطف مراتك من الحزن
الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:52 ص
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن النفور بين الزوجين من لأصعب المشكلات الزوجية لأنه يتسبب في قتل المشاعر والحب بين الطرفين ويجب على الزوجة أن تسعى بكل جهد لتجديد مشاعرها تجاه زوجها وتستعين بالله والأذكار وطرد الشطان من البيت من أجل المحافظة على استقرار الأسرة.
وتابعت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوج كسر الملل والروتين بالحب والحنان واحتواء زوجته لأنه قائد البيت وقبطان سفينة الحياة الزوجية ويقع عليه العبء الأكبر في استقرار الحياة الزوجية.
وأضافت: عزيزي الرجل اخطف مراتك من الحزن والغضب ومتسمحش أبدا للشيطان يخرب علاقتكم ببعض أنظر دائمًا للجانب الحلو اللي فيها وراهن علي نجاح مشاعركم أنت المسئول الأكبر في تجديد الحب واستمرار السعادة في البيت.
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