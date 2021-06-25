Advertisements

أميرة عبيد توجه رسالة للأزواج: اخطف مراتك من الحزن

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن النفور بين الزوجين من لأصعب المشكلات الزوجية لأنه يتسبب في قتل المشاعر والحب بين الطرفين ويجب على الزوجة أن تسعى بكل جهد لتجديد مشاعرها تجاه زوجها وتستعين بالله والأذكار وطرد الشطان من البيت من أجل المحافظة على استقرار الأسرة.

وتابعت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوج كسر الملل والروتين بالحب والحنان واحتواء زوجته لأنه قائد البيت وقبطان سفينة الحياة الزوجية ويقع عليه العبء الأكبر في استقرار الحياة الزوجية.

وأضافت: عزيزي الرجل اخطف مراتك من الحزن والغضب ومتسمحش أبدا للشيطان يخرب علاقتكم ببعض أنظر دائمًا للجانب الحلو اللي فيها وراهن علي نجاح مشاعركم أنت المسئول الأكبر في تجديد الحب واستمرار السعادة في البيت.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الخارجية الأمريكية عن أزمة سد النهضة: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه

منذ أقل من ساعتين

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى