أميرة عبيد توجه رسالة للأزواج: اخطف مراتك من الحزن

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن النفور بين الزوجين من لأصعب المشكلات الزوجية لأنه يتسبب في قتل المشاعر والحب بين الطرفين ويجب على الزوجة أن تسعى بكل جهد لتجديد مشاعرها تجاه زوجها وتستعين بالله والأذكار وطرد الشطان من البيت من أجل المحافظة على استقرار الأسرة.





وتابعت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوج كسر الملل والروتين بالحب والحنان واحتواء زوجته لأنه قائد البيت وقبطان سفينة الحياة الزوجية ويقع عليه العبء الأكبر في استقرار الحياة الزوجية.



