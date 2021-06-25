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أميرة عبيد: قدرة المرأة على العطاء في أسوأ ظروفها دليل على قوتها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
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وجهت الإعلامية أميرة عبيد نصيحة لكل شاب عاطل ويعتمد على والده لمواجهة مصاعب الحياة من مأكل ومشرب ولكل بنت عاق لا تسمع كلام أهلها وتتسبب في ضياع مستقبلها.

وتساءلت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، شكلكم إيه قدام نفسكم دلوقتي، ياريت تتعلموا حاجة قبل فوات الأوان قبل ضياع الدنيا ونار الأخرة".

وتابعت: " عزيزي المشاهد الخلاصة في القوة،القوة..القوة دي هتلاقيها في البنت اللي قلبها اتكسر بما فيه الكفاية ولسة عندها القدرة إنها تدي اللي حواليها ومتستناش مقابل ! القوة هتلاقيها في البنت اللي قدرت تواجه كل اللي مخوفها.. اللي بتتحمل نتيجة قرارتها مهما كانت النتيجة بتوجع !القوة هتلاقيها في كل بنت كان عندها الاختيار إنها تقع وتتكسر وتفضل منهارة في أوضتها بس قررت إن مفيش حاجة هتكسرها وقامت وكملت حياتها !.

وأضافت الإعلامية أميرة عبيد: "القوة هي كل بنت قدرت تشيل فوق طاقتها وكل مرة الحمل كان بيتقل عليها عمرها ما اختارت إنها ترمي الحمل ده ! لو فكرنا كويس هنلاقي إن قدرة الست علي العطاء والتحمل والتماسك في أسوأ اللحظات رغم إنها بطبيعتها حساسة ده أكبر دليل علي قوتها !

وأتمت قائلة: "البنت هي اللي مهما كانت مكسورة بتقدر تبين عكس اللي جواها ! البنت هي اللي كتر الوجع بيخليها قوية قوة محدش فاهمها ! هي اللي ممكن تكون بتعيط بليل وتصحي الصبح ولا كأن حصل حاجة !.. يمكن محدش هيقدر يفهم تركيبة البنت الجدعة غير الأسوياء".

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