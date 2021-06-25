عظيمات مصر في ضيافة أميرة عبيد.. قصص نجاح مشرفة

استضافت الإعلامية أميرة عبيد، نموذج مشرف لقصص نجاح من الفتيات والسيدات في مصر، والذين وصفتهم بـ "بنتين بميت بنت وبألف رجل"، وهما منار وندى شديد.





وقالت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما"، إن منار شديد وأختها ندى بنتين من مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، من أسرة بسيطة مكونة من أم وأب وولد وبنتين، أخوهم كان مريض وفقد بصره وأصيب بضمور في المخ والأعصاب وهو عنده 11 عاما.



