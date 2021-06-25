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عظيمات مصر في ضيافة أميرة عبيد.. قصص نجاح مشرفة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:54 ص
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استضافت الإعلامية أميرة عبيد، نموذج مشرف لقصص نجاح من الفتيات والسيدات في مصر، والذين وصفتهم بـ "بنتين بميت بنت وبألف رجل"، وهما منار وندى شديد.
وقالت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما"، إن منار شديد وأختها ندى بنتين من مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، من أسرة بسيطة مكونة من أم وأب وولد وبنتين، أخوهم كان مريض وفقد بصره وأصيب بضمور في المخ والأعصاب وهو عنده 11 عاما.
وتابعت: "منار وندى خدوا قرار إنهم ميحسسوش أبوهم أنه خلف بنات فنزلوا معاه الشغل في ورشة الرخام بتاعته، منار وندى كانوا بيروحوا الجامعة، وبعد كده منار تروح جريدة الفجر اللي بتشتغل فيها صحفية تحت التمرين، فتخلص شفت الجورنال، ويرجعوا يشتغلوا في ورشة الرخام بتاع أبوهم، يعني دراسة وشغل في نفس الوقت.. وللأسف والدهم توفي، وبعدها بشهرين أخوهم كمان توفى".
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