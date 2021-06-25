Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-6-2021

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25-6-2021، بحسب ما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين  44-45 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 30-33 جنيها الكيلو. 

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى وصل 42 جنيها في المزرعة  46-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر كارتونة البيض سعر البيض اليوم سعر البيض الاحمر اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

منذ ساعتين

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 12 ساعة

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية الأمريكية عن أزمة سد النهضة: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-6-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-6-202

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الدقهلية اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-6-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19-6-2021

أسعار الدواجن والبيض في الدقهلية اليوم السبت 19-6-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى