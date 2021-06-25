تشيلسي يستهدف التعاقد مع ليفاندوفسكي حال فشل في ضم هالاند

يسعى نادي تشيلسي الانجليزي، إلى التعاقد مع ايرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "بيلد"، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يجهز خطة بديلة، وهي التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، في حال لم تنجح مساعيه في ضم هالاند.

بوروسيا دورتموند اشترط الحصول على أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على بيع مهاجمه، ومن الممكن أن تنخفض إلى أقل من النصف عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب صيف العام المقبل.

وأوضحت "بيلد" أن بايرن ميونيخ لن يستقبل أي عروض للتخلي عن نجمه البولندي الذي ينتهي عقده صيف العام 2023، لكن قيام تشيلسي بالتقدم بعرض العام المقبل، لن يكون بالأمر المستبعد.

ومن المتوقع أن ينضم بايرن ميونخ إلى سباق ضم هالاند العام المقبل، ما يعني أن إمكانية التخلي عن ليفاندوفسكي ستصبح واردة، وهو الأمر الذي ينوي تشيلسي استغلاله، خصوصا في ظل العلاقة الجيد لمالكه رومان أبراموفيتش مع وكيل أعمال اللاعب بيني زاهافي.