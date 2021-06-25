Advertisements

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

قررت لجنة التخطيط في النادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، تأجيل البت في عرض الحزم السعودي لضم حسين الشحات، لاعب الفريق، لحين الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشحات تلقي عرضا من أحد الوكلاء للانضمام إلى الفريق السعودي الصاعد حديثا لدوري المحترفين للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى، أن إدارة نادي الحزم السعودي اتفقت على إرسال عرض رسمي إلى الأهلي عقب انتهاء الموسم الكروي في مصر، للتفاوض حول ضم اللاعب حال موافقة الأهلي على رحيله بناء على قرار موسيماني.

ويتعرض حسين الشحات لانتقادات كثيرة من حين لآخر من قبل جماهير النادي الأهلي في ظل تراجع مستواه وعدم ظهوره بالشكل المأمول في كثير من المباريات، مما جعل الجمهور ينقلب على المدير الفني في كثير من الأحيان بسبب إشراك اللاعب بشكل أساسي في أغلب المباريات.

أخبار تهمك

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

منذ ساعتين

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الخارجية الأمريكية عن أزمة سد النهضة: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى