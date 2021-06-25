Advertisements

مقاتلات روسية بمواصفات حديثة تصل إلى قاعدة حميميم في سوريا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتليتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية وصلتا إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.
وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة. وأضافت أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

كذلك ذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقاتلات سوريا التدريب

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الخارجية الأمريكية عن أزمة سد النهضة: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الدفاع الروسية: قاعدة حميميم الجوية تفقد الاتصال مع طاقم الطائرة "إيل 20"

إطلاق نار على القاعدة الجوية الروسية "حميميم"

إحباط هجوم على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

سوريا.. "دفاعات حميميم" الروسية تتصدى لقذائف صاروخية

عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير أربع صواريخ أطلقها إرهابيون على قاعدة حميميم في سوريا

القوات الروسية تعترض صواريخ استهدفت قاعدة حميميم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى