Advertisements
موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021
الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:02 ص
حسام مجدي
Advertisements
يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل 29 يونيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وستلعب
مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كوبا
أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.
وستذاع
مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كوبا
أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
ويحتل
منتخب الأرجنتين حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا برصيد 7
نقاط، بينما يتواجد بوليفيا في المركز الخامس بدون نقاط.
Advertisements