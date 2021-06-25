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موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا 2021

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل 29 يونيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد بوليفيا في المركز الخامس بدون نقاط.

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