رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لم يتواصل نهائيًا مع أي مسؤول داخل القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الزمالك: " كل ما أشيع خلال الفترة الماضية عن وجود مفاوضات أو اتصالات قد تمت مع اللاعب أو وكيله لا أساس لها من الصحة".

و أكمل رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك: " في حالة قيام فرجاني ساسي أو محاميه بالتواصل معنا، على الفور سنحدد جلسة للتفاوض".

وأتم رئيس الزمالك مؤكدا أن لجنته لا تمانع تجديد التعاقد مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي إذا رغب في البقاء داخل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بالموسم الجديد ولكن دون مغالاة مالية من جانبه وبما يتناسب مع إمكانيات النادي.