وفاة والدة تامر سمير وتشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسه





أعلن الفنان تامر سمير عن وفاة والدته بعد معاناتها مع مرض الزهايمر، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب تامر سمير منشورًا قال فيه :"امي نادية ماتت"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



كما أعلن عن موعد العزاء، قائلاً :" صلاه الجنازة بعد صلاه الجمعه من مسجد السيدة نفيسه، والعزاء على المقابر باب النصر، ثم في بيتها في الهرم، نادية امي يرحمها ماتت في ليلة جمعة".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر سمير الدرامية مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود الورداني، بطولة بشرى، عمرو عابد، مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل.

