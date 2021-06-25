أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحي اليوم الجمعة 25-6-2021

شهدت أسعار اللحوم في اليوم الجمعة 25-6-2021، استقرارا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وجهود وزارة التموين بزيادة المعروض وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها.

سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.

أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.

المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.

أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.

الكبدة الضأن 130-150 جنيها.

سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزير كلف اللجنة الاستيرادية بدراسة الوضع الراهن بالنسبة لرؤوس المواشي المتوفرة في السوق، ودراسة الإنتاجية والفجوة والمطلوب منها لسد الاحتياج، وعمل توازن في الأسواق في الكميات المتوفرة أو الأسعار استعدادًا لعيد الأضحى.





وأضاف "سليمان"، أن اللجنة وافقت على استيراد 52 ألف و500 رأس عجل بقري للذبيح الفوري من السودان و44 ألف من دول الاتحاد ودول أخرى للتسمين والتربية، و70 ألف رأس من الأغنام منها 25 ألف فقط من السودان، و45 ألف من دول أخرى، و7 آلاف رأس من ماعز البور المتخصص في إنتاج اللحوم والألبان، و7 آلاف طن من مصنعات اللحوم.





وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الاستيراد يتم طبقًا لكافة الاشتراطات المحجرية والبيطرية والصحية، سواء بدول المنشأ أو محاجر مصر، مشيرًا إلى أن اللحوم المبردة أو المجمدة يتم استيرادها في صورة لحوم.



