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أسعار الماشية اليوم الجمعة 25-6-2021 مع اقتراب عيد الأضحي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الماشية الحية في الأسواق اليوم الجمعة 25-6-2021، حيث سجلت الماشية الحلابة الي 17 الف جنيه، بينما سجل كيلو اللحم القائم البقري من57 جنيها إلي 58 جنيها للأنواع الطليقة في المزارع و53 جنيها للأنواع المقيدة في المزارع والقائم الجاموسي سجل 53 جنيها.

وتراوحت أسعار أبقار الألبان من 20 ألف جنيه فما فوق مقابل 25 ألف جنيه لرأس الجاموس حاليا مقابل 25 ألفا و30 ألف على التوالي.

 

وسجلت أسعار رؤوس الماشية المخصصة للتربية، فيما سجل سعر الماشية الكبيرة “العشار” يسجل من 20 ألفا إلى 21 ألف جنيه،والأبقار الحلابة من 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه، بينما تسجل أسعار عجول البتلو الصغيرة عمر شهر وشهر ونصف بين 4000 إلى 4500 جنيه للرأس، بينما تسجل العجول متوسطة الحجم يتراوح سعرها بين 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه للوزن الذي يتراوح بين 270 إلى 320 كيلو.


اسعار الخرفان 2021

سعر أضحية خروف العيد ما بين 3000 وحتى 6500 جنيه.
سعر الخروف القائم يختلف حسب حجم الخروف وأيضًا حسب التربية الخاصة به.
أسعار الخروف القائم تتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.
كيلو الضاني قائم من 35 الى 40 جنيه وذلك للإناث.
سعر كيلو الضأن القائم من الذكور يبدأ من 45 جنيه وحتى 60 جنيه.
كيلو لحم الضانى العادي يبدأ من 110 جنيه.
سعر الخروف القائم يبلغ 3000 جنيه

اسعار العجول 2021

سعر كيلو اللحم العجالي الحي يبدأ من 75 وحتى 100 جنيه.
سعر العجل القائم يبدأ من 4500 جنيه بالنسبة للعجول الصغيرة وحتى 15،000 جنيه العجول الكبيرة.
يبدأ سعر كيلو العجالي من 120 وحتى 140 جنيه.

اسعار الجديان 2021

سعر الجدي من 1900 جنيه وحتى 4700 جنيه.
سعر النعجة فهي تبدأ من 1800 جنيه وحتى 3800 جنيه.
يتراوح سعر الخروف من 3800 جنيه وحتى 7،700 جنيه.
والعجل سعره حسب الوزن يبدأ من 19000 جنيه وحتى 65000 جنيه.


قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزير كلف اللجنة الاستيرادية بدراسة الوضع الراهن بالنسبة لرؤوس المواشي المتوفرة في السوق، ودراسة الإنتاجية والفجوة والمطلوب منها لسد الاحتياج، وعمل توازن في الأسواق في الكميات المتوفرة أو الأسعار استعدادًا لعيد الأضحى.

وأضاف "سليمان"،  أن اللجنة وافقت على استيراد 52 ألف و500 رأس عجل بقري للذبيح الفوري من السودان و44 ألف من دول الاتحاد ودول أخرى للتسمين والتربية، و70 ألف رأس من الأغنام منها 25 ألف فقط من السودان، و45 ألف من دول أخرى، و7 آلاف رأس من ماعز البور المتخصص في إنتاج اللحوم والألبان، و7 آلاف طن من مصنعات اللحوم.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الاستيراد يتم طبقًا لكافة الاشتراطات المحجرية والبيطرية والصحية، سواء بدول المنشأ أو محاجر مصر، مشيرًا إلى أن اللحوم المبردة أو المجمدة يتم استيرادها في صورة لحوم.

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سعر الخروف اقتراب عيد الاضحي اسعار الماشية اليوم اسعار الجديان

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