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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدا
الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:25 ص
الفجر السعودي
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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدا خلال الفترة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م ، منهم 250 مراجعا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدا في عيادة التوعية والتثقيف، و 6 أفراد في عيادة الطوارئ، و8 حالات في عيادة الصحة الإنجابية.
كما صُرفت الأدوية لـ 264 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 3 أشخاص، كما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
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