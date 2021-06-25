عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدا





قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدا خلال الفترة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م ، منهم 250 مراجعا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدا في عيادة التوعية والتثقيف، و 6 أفراد في عيادة الطوارئ، و8 حالات في عيادة الصحة الإنجابية.