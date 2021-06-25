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الطريق إلى العاشرة.. موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي وذلك ضمن مباراة العودة في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا على استاد السلام في مصر بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في استاد رادس السبت الماضي بهدف نظيف.


ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الاهلي والترجي يوم السبت 26 يونيو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


وستكون المباراة بدون حضور الجماهير وذلك وفقا لما صرح به أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.


وستقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل المباراة عبر البث الأرضي بالإضافة إلى قناة beIN Sports HD 4

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