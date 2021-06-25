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عقبة في مستقبل راموس مع باريس سان جيرمان

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن حدثت تطورات ربما تعقد انتقال الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني السابق المحتمل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار موقع Le10 Sport الفرنسي إلى أن العلاقة التي دامت لمدة 16 عاما بين راموس وريال مدريد انتهت بعد اختلاف الطرفين على شروط تجديد عقد النجم الإسباني الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على وجه التحديد يرغب في إستعادة البرازيلي ديفيد لويز إلى صفوف النادي الباريسي مما قد يتسبب في تعقيد انضمام راموس.

ولفت الموقع الفرنسي أن لويز أعلن رحيله عن آرسنال الإنجليزي عقب نهاية الموسم الماضي بينما أظهر كلا من مارسيليا ورين الفرنسيين اهتماما بضم اللاعب.

وأكد الموقع الفرنسي إلى أن عودة ديفيد لويز إلى صفوف باريس سان جيرمان هي فكرة شخصية لناصر الخليفي رئيس النادي.

وألمح الموقع الفرنسي أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان و الأرجنتيني بوكيتينو المدير الفني للفريق لا يتفقان مع ما طرحه الخليفي بشأن التعاقد مع لويز.

 

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