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التموين: إنشاء منطقة تجارية بالسويس توفر 3 آلاف فرصة عمل

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
أحمد فشير
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شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وعبد المجيد صقر محافظ السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس لإنشاء منطقة لوجستية / تجارية تتضمن انشطة تجارية وسلاسل بيعيه لتوفير السلع ومنها الغذائية ووقع بروتوكول التعاون كل إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس‪ .‬

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية ،مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15 % من السلع النهائي المنتج، وأن انشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، ، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووجه "المصيلحى"، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس  والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة‪.‬

وأضاف" المصيلحى " أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس يأتي في إطار حرص الوزارة على انشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية‪ .

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وزارة التموين محافظة السويس توفير الوظائف

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