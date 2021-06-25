Advertisements

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يسعى للتخلص من أحد نجومه الذين يلعبون في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 المقامة حاليا وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن الدنماركي مارتن باريثوايت لن يحصل على أي دور في هجوم برشلونة خصوصا بعد التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي مؤخرًا على الرغم من أن باريثوايت كان يسعى للقتال من أجل مركزه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة أخبروا برايثوايت بأنه لن يحظى بدقائق للمشاركة في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مشاركة برايثوايت أساسيًا مع منتخب الدنمارك في اليورو كانت خطوة جيدة لتسويقه، حيث استفسرت عنه 4 أندية بريطانية وهي : وستهام وبرايتون وبيرنلي ونورويتش سيتي الصاعد حديثًا بالإضافة إلى نادي روسي وأي اتفاق سيعتمد على قبول النجم الدنماركي .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرى أن برايثويت ليس مضطرًا إلى العودة خلال فترة الاستعداد للموسم المقبل لذلك تعمل إدارة البرسا على تسريع المفاوضات وسيعطون الأولوية لعملية البيع النهائي ولن يهتموا بأي عروض تبادلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برايثوايت انضم إلى برشلونة في فبراير 2020، حيث كان البرسا في أزمة بسبب الإصابات ودفع النادي 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليجانيس كصفقة طارئة وينتهي عقده في صيف 2022.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

منذ ساعة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عقبة في مستقبل راموس مع باريس سان جيرمان

منذ 35 دقيقة

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة والدة تامر سمير وتشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسه

منذ ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 13 ساعة

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى