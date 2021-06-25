اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يسعى للتخلص من أحد نجومه الذين يلعبون في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 المقامة حاليا وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن الدنماركي مارتن باريثوايت لن يحصل على أي دور في هجوم برشلونة خصوصا بعد التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي مؤخرًا على الرغم من أن باريثوايت كان يسعى للقتال من أجل مركزه.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة أخبروا برايثوايت بأنه لن يحظى بدقائق للمشاركة في الموسم المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مشاركة برايثوايت أساسيًا مع منتخب الدنمارك في اليورو كانت خطوة جيدة لتسويقه، حيث استفسرت عنه 4 أندية بريطانية وهي : وستهام وبرايتون وبيرنلي ونورويتش سيتي الصاعد حديثًا بالإضافة إلى نادي روسي وأي اتفاق سيعتمد على قبول النجم الدنماركي .





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرى أن برايثويت ليس مضطرًا إلى العودة خلال فترة الاستعداد للموسم المقبل لذلك تعمل إدارة البرسا على تسريع المفاوضات وسيعطون الأولوية لعملية البيع النهائي ولن يهتموا بأي عروض تبادلية.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برايثوايت انضم إلى برشلونة في فبراير 2020، حيث كان البرسا في أزمة بسبب الإصابات ودفع النادي 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليجانيس كصفقة طارئة وينتهي عقده في صيف 2022.