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ثنائي الأهلي والزمالك يقتربان من معسكر منتخب مصر القادم

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
حسن موسى
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يتابع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، تمهيدا لضمهم لمعسكر منتخب مصر القادم.


ويحرص البدري على متابعة يوسف أوباما نجم الزمالك، وصلاح محسن مهاجم الأهلي وتطورهم في الفترة الأخيرة.


ويعمل البدري في الوقت الحالي، على تجهيز خطة الإعداد لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي تم تأجيلها من قبل الكاف.


وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.


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