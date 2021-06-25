المسافرون ليلا بثقافة دمياط





في إطار استمرار الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم عروضها المسرحية بمواقع فرع ثقافة دمياط، قدمت فرقة فارسكور المسرحية العرض المسرحي المرقمون "المسافرون ليلا" للكاتب النمساوي إلياس كانتي، ترجمة حسن بحري على مسرح ثقافة فارسكور، إخراج ودراماتورج شريف صلاح الدين، موسيقى محمد السعيد، الإستعراضات سلمى رزق، ديكور وملابس محمد قطامش، الإضاءة نور الدين العباسي وخالد خليل، الإكسسوار رحمي السروري، بطولة محمد الباز، محمد موسى، محمد طارق، سلمى رزق، محمد البديوى، روان هيكل، آيات الجوهري، مريهان النجار، بسمة الديب، رائد الطاووسى، محمد هيكل، عماد مراد، شروق الديب، عبير ابو رفاعى، ندا فايد، شهد خليل .













تعتبر "المرقمون" رواية خيالية أحداثها وأبطالها ومكانها وزمانها مجهولين، تعالج فكرة الخوف من طلب الحق، تبدأ المشاهد الأولى بعالم كامل يتعامل أبطاله تحت قانون الرقم والعدد، بينما يوجد شخص موكل له المراقبة هو البطل "حافظ"، أما الزمن والعمر يتحول إلى عدد مكتوب على كبسولة سرية تتدلى من أعناقهم، بالمشاهد التالية يأتي البطل المتمرد "خمسون" ليكشف سر الكبسولة المغلقة المعلقة، والتي تعتبر من المحرمات وغير مسموح لصاحبها أو الغير بفتحها إلا الحافظ هو فقط له الحق عند ممات صاحبها .