هاني الناظر يكشف الموعد المتوقع لانتهاء وباء كورونا (فيديو)

توقع الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، انتهاء فيروس كورونا كوباء عالمي بنهاية 2021، على أن تعود الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي خلال 2022، خاصة مع زيادة الإقبال على الحصول على لقاح كورونا.



وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بالفعل على فيروس كورونا، متوقعا انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يوليو، معلقا: "هنودع الموجة الثالثة من كورونا".



وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة يقلل من حجم انتشار الفيروس، منوها بأنه اذا تعرضنا لموجة رابعة من كورونا ستكون في أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، وقد تكون ضعيفة خاصة مع الإقبال على الحصول على اللقاح.



وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية، أنه يمكن رفع أداء الجهاز المناعي بالتعرض لأشعة الشمس في الخامسة مساءا لمدة نصف ساعة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وتناول ملعقة عسل يوميا، وملعة زيت زيتون قبل الغذاء على معدة فارغة، مشددا على أهمية تناول طبق سلطة يوميا مضاف إليه ورق السلق والسبانخ.

