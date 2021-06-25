Advertisements

هاني الناظر يكشف الموعد المتوقع لانتهاء وباء كورونا (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
توقع الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، انتهاء فيروس كورونا كوباء عالمي بنهاية 2021، على أن تعود الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي خلال 2022، خاصة مع زيادة الإقبال على الحصول على لقاح كورونا.

وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بالفعل على فيروس كورونا، متوقعا انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يوليو، معلقا: "هنودع الموجة الثالثة من كورونا".

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة يقلل من حجم انتشار الفيروس، منوها بأنه اذا تعرضنا لموجة رابعة من كورونا ستكون في أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، وقد تكون ضعيفة خاصة مع الإقبال على الحصول على اللقاح.

وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية، أنه يمكن رفع أداء الجهاز المناعي بالتعرض لأشعة الشمس في الخامسة مساءا لمدة نصف ساعة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وتناول ملعقة عسل يوميا، وملعة زيت زيتون قبل الغذاء على معدة فارغة، مشددا على أهمية تناول طبق سلطة يوميا مضاف إليه ورق السلق والسبانخ.

أخبار تهمك

ثنائي الأهلي والزمالك يقتربان من معسكر منتخب مصر القادم

منذ أقل من ساعتين

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

منذ 42 دقيقة

موسيماني يستقر على خطة عبور الترجي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 12 دقيقة

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 20 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى