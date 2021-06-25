الطالع الفلكى الجُمعَه 25/6/2021..نَصِيحَة الضِّيف!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 18 بَؤونَة قبطى ، 25 حُزَيْرَان رُومى ، 15 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وجَزْمَة من هِنَا وشَرَاب من هِنَا وبَلْغَة من هِنَا الحال يِتْعِدِلْ ، ماهو أكل العيش يحبّ الخفيّة.(الضيف أحمد من فيلم الحياة حلوة-1966)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجدي يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها، الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت ، هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّر الأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة ، لا تستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة ، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّ الأخطاء ، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة ، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.





*من أسرار مواليد الجدي

تميّزهم بأن أعمالهم يتقدمون فيها ببطء لكن نتيجتها متينة صلبة ، لا يتحدّون السلطة الأبويّة ويحترمون التسلسل الهرمى والوظيفى فى العمل و الأسرة لكنهم يتحدّون المخاطر دون أى شعور بالرّهبة فالمهارة والحَذَق و الشّطارة وقبول المُهمّات التى يجبن الآخرون عنها هى علامة لعفريت يتمتّع بالقوّة والأمانة لنقلك من سَبَأ للقدس مع تقديره لسقف وحدود قدراته حتى لا يتعرض لسقطة مُميتة من قمّة نجاحه ، رغم كثرة العراقيل وقلّة المُصادفات السعيدة بالمُقارنة مع أبراج أخرى فهو يستمتع بالتغلب على تلك العراقيل ويشعر معها بلذّة التفوق ، هو نجيب الرّيحانى بفيلم غزل البنات صاحب الحظّ السيئ لكنه حاذق ماهر فى صنعته.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: راجع عملك مرتين ، تأكد أنك تتناول الدواء الصحيح ،ثبّت عينيْك على الطريق ولاتنشغل بالموبايل،إحرص على وجود قدمك على بدّالة الفرامل باستمرار.





برج الثور: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج الجوزاء: لاتقدّم إقتراحات لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك ، أو إحراجك.





برج السّرطان: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الأسد: طلباتك الكثيرة تعكس رغبتك أن يهتم الآخرون بك ،أسلوبك مُنفر قد يُظهرك بشكل الأنانى محور الكون فللآخرين إحتياجاتهم أيضاً.





برج العذراء: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال.





برج الميزان: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، رُبّما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج العقرب: قد تجد صعوبة فى مُواجهة الآخرين بأخطائهم ، حاول وضع كلماتك فى ورقة سوليفان رقيقة وعرض وجهة نظرك بأسلوب لطيف وعقلاني.





برج القوس: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أوالأشخاص المشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى،لاتقرصينى يانحلة.





برج الجدى: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر بكل كلمة قبل أن تنطقها ، و كل مُستند قبل أن توقع عليه.





برج الدّلو: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ،مالا يُدرك كله لا يُترك كله.



