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رونالدو يغرد في القمة.. ترتيب هدافي يورو 2020

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة يورو 2020 بشكل رسمي، لنستعد للدخول في دور الستة عشر من البطولة خلال ساعات قليلة من الآن.

وتنطلق مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 بداية من يوم السبت المقبل 26 يونيو حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو.

ويستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي دور المجموعات من بطولة يورو 2020 كالآتي:

1- كريستيانو رونالدو 5 أهداف.

2- روميلو لوكاكو 3 أهداف.

3- ايميل فورسبيرج 3 أهداف.

4- جورجينيو فينالدوم 3 أهداف.

5- روبرت ليفاندوفيسكي 3 أهداف.

6- باتريك شيك جمهورية 3 أهداف.

7- دينزل دومفريس هدفين.

8- يوسف بولسن هدفين.

9- بيريسيتش هدفين.

10- تشيرو ايموبيلي هدفين.

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