تذكار افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة





تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس (الجمعة 18 بؤونة - ٢٥ يوليو)



يشار إلى أن دير الأنبا رويس يعرف أيضا بدير الخندق وتم افتتاح الكاتدرائية يوم الثلاثاء 25 من يونيو عام 1968 بيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو المائة والسادس عشر في سلسلة باباوات الكرسي المرقسي السكندري