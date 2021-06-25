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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الترجي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهاجم الفريق الأحمر أمام الترجي غدا في دوري ابطال افريقيا.

وقرر موسيماني الاعتماد على محمد شريف في مركز المهاجم ،خاصة بعد تألق اللاعب في هذا المركز خلال الفترة الماضية.

واستقر موسيماني على أن يخوض مباراة الإياب غدا أمام الترجي بنفس طريقة مباراة الذهاب بالدفع بثلاثة في وسط الملعب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي غدا في التاسعة مساء على استاد السلام في اياب نصف نهائي البطولة الأفريقية.

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موسيماني ي مباراة بين الأهلي والترجي

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