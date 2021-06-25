"الناظر" يكشف بشرى سارة عن اكتشاف علاج ضد كورونا (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه من المتوقع أن يخرج للنور دوائين لعلاج فيروس كورونا المستجد بنهاية العام الجاري، إحداهما من إنتاج شركة عالمية معروفة وتنتج أحد اللقاحات.



وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن التجارب الإكلينيكية تجرى على الدواء بالفعل في عدد من الدول منها أمريكا وبلجيكا من 3 أشهر، لافتا إلى أن النتائج مبشرة حتى الآن، متوقعا أنه سيكون هناك أكثر من دواء ضد فيروس كورونا.



وعن خلط لقاحات كورونا، أوضح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه لم يثبت علميا أن هذه الألية صحيحة، حيث أن من يحصل على جرعة من لقاح يجب أن تكون الجرعة الثانية من نفس النوع.

