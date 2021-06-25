انطلاق كرنفال الغردقة الدولي للفنون بمشاركة 50 فنانا من 15 دولة





انطلقت فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الرابعة، بالممشي السياحى بمدينة الغردقة، بمشاركة 50 فنان تشكيلي من 15 دولة أجنبية من ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا،، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة فى روسيا وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.



والتي تضم ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة، كما تضم الفعاليات فعالية "الغردقة فى عيون الفنانين والمقيمين" حيث يشهد هذا اليوم الرسم على المجسمات بجانب ورش الأطفال، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التى أنجزت فى الورش.



وأوضح حميدة في تصريح صحفي أن فعاليات جاءت تزامنًا مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد الانتهاء من تطعيم %100 من العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية.



وأكد حميدة أن إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.



وقالت رغدة أحمد، إحدى الفنانات المشاركة فى الفعاليات انها سعيدة بمشاركتها في كرنفال الغردقة وتمثيل مصر في محفل عالمي،لافتة إلى أنها استعدت لتمثيل مصر جيدا في الفعاليات لخوض المنافسة مع 50 من المنافسين من عدة دول على مستوى العالم.



وعبرت عن إعجابها بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة التي تضم المتحف المفتوح الذي تجري عليه الفعاليات، وأشارت إلى أن الغردقة جوها رائع ومشمس وصحي وآمن،