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نقص مادة المازوت يهدد بانقطاع الخبز في لبنان

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
وكالات
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بعد الإعلان عن رفع سعر الخبز المدعم من الحكومة اللبنانية، للمرة الخامسة خلال عام، وسط أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، أصبح هذا الرغيف مهددا بالانقطاع، بسبب نقص مادة المازوت.
وفي هذا السياق، أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران عن "وجود أزمة كبيرة قد تؤدي الى توقف العديد من الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، وهي نقص حاد في مادة المازوت التي باتت مادة بعيدة المنال".

وقال الاتحاد إن "الأفران والمخابز استنفدت كل الاحتياط لديها من المازوت، وما هو متوافر لا يكفي، مما قد يؤثر على إنتاج الأفران والمخابز، ولا سيما على تلك الكبيرة منها التي توزع على كل المناطق اللبنانية. كذلك تعاني المطاحن من الازمة ذاتها".

وحذر الاتحاد جميع المسؤولين اللبنانيين من "مغبة عدم استدراك هذا الأمر ومعالجته اليوم قبل الغد، لأنه سيؤدي إلى أزمة رغيف قسريا"، مناشدا المسؤولين كافة المسارعة الى تأمين مادة المازوت الى الافران للاستمرار في تزويد المواطنين بحاجتهم اليومية من الخبز.

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