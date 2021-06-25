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الإنتاج الحربي: 3 آلاف دولار تكلفة شهادة إعداد الكوادر.. ونقدمها مجانا (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد أحمد عبدالنظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن رقمنة الصناعة مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة: "في هذه الثورة لا تعمل الآلات بمفردها، لكن هناك منظومة تربطها ببعضها وتقوم بتجميع المعلومات الخاصة بها إلكترونيا، ويستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في المصنع لتقليل الهدر وتقليل الطاقة وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج".

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الثورة الصناعية الرابعة هي تفاعل الآلة مع الإنسان من خلال البرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير العملية الصناعية.

وتابع مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة ستقدم كورس لتأهيل مهندسي الإنتاج والصيانة على عملية تحويل نظام التصنيع إلى الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أنه في المعتاد يتم تقديم الكورس خارج مصر على دورتين مدة الواحدة منهما 5 ايام، ويحصل المتدرب على شهادة تكلفتها نحو 3 ألاف دولار.

وأردف الدكتور محمد أحمد عبدالنظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: "ما سيحدث في هذه المبادرة بمصر أن هذا التدريب سيُقدم لـ1000 مهندس مصري في الداخل دون أن يدفعوا أي شيء، وسيحصلوا على نفس الشهادة التي يحصل عليها نظرائهم الذين تلقوا نفس التدريب في الخارج".

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