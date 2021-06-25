موسيماني يستقر على خطة عبور الترجي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي خطة مواجهة الترجي التونسي غدا بدوري أبطال أفريقيا.

ويفضل المدرب الجنوب أفريقي طريقة الذهاب بالاعتماد على ثلاثة في وسط الملعب تحت الجناحين، وفي الامام محمد شريف في مركز المهاجم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية بهدف نظيف سجله محمد شريف على ملعب رادس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب غدا السبت في التاسعة مساء على ملعب السلام في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.