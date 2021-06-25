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تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش
الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:01 ص
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي عن تطور جديد بشأن موقف تشيلسي من بيع نجمه المغربي حكيم زياش إلى ميلان خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.
تشيلسي يوافق على رحيل زياش
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التخلص من لاعبه المغربي حكيم زياش بعد خروجه من حسابات المدرب الألماني توماس توماس توخيل في الموسم المقبل.
وأكمل الموقع أن إدارة البلوز تنتظر عدة أسابيع، من أجل وصول عروض لزياش، وبالتالي سيفتح النادي اللندني الباب أمام بيعه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأتم الموقع تقريره موضحا أن صفقة النجم المغربي حكيم زياش جناح الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي قد لا تحسم إلا في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.
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