غدا.. عامر التوتي يلتقي بجمهوره في حفل جديد للمولوية المصرية









والجدير بالذكر أن "المولوية المصرية" تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التوني، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها.













وتستعرض المولوية المصرية كل الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية، وغيرها من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.













واستطاع عامر التوني أن يصدر البيان الفكرى لـ المولوية المصرية ليكون أول مانيفستو للمولوية في العالم يفسر فيها تصورة للتصوف ومن ثم الرموز والحركات والإيقاعات.

يأخذنا عامر التوني والمولوية المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية، للعرض بساقية عبد المنعم الصاوى غدا في السابعة مساء على مسرح النهر.