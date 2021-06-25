تحقيقات موسعة مع علاء حسانين و14 آخرين في أكبر قضية تنقيب عن الآثار

تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين في اتهامهم بقضية آثار.





وكشفت التحقيقات عن قائمة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين والتي شملت الآتي:





1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف.





وعثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني،6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني،1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني.





وعثر أيضا على إبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار،6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم،1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وأخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام،24 نموذج لأوان مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر.





وأفات التحقيقات أنه وجد،3 ثقل ميزان أحدهم بازلت وأخر حجري،3 موازيين من البازلت،3 مكحلة من المرمر،1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، 1 مسند ورأس من الخشب،10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.



