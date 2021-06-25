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أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-6-2021 في الصاغة بدون مصنعية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 قيراط تسجل 882 إلى 885 جنيه

أسعار الذهب عيار 22 قيراط تسجل 809 إلى 811 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 قيراط تسجل 772 إلى 774 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 قيراط تسجل 662 إلى 663 جنيه

أسعار الذهب عيار 14 قيراط تسجل 515 إلى 516 جنيه

أسعار الذهب عيار 12 قيراط تسجل 441 إلى 442 جنيه

أسعار الاونصة تسجل 27,439 إلى 27,510 جنيه

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,176 إلى 6,192 جنيه

أسعار الكيلو تسجل 882,286 إلى 884,571 جنيه



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