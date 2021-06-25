Advertisements

تبدأ غدا.. تعديلات جديدة من السكة الحديد مفاجئة لركاب قطارات الوجه البحري

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة السكة الحديد أنه اعتبارا من غد السبت استبدال تركيب عربات بعض القطارات العادية بالوجه البحرى بعربات مُحسنة وأخرى مميزة، مع تشغيل قطارات جديدة وإيقاف مؤقت لقطارات أخرى بخط الصعيد، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة ومشروعات التطوير التى تنفذها الهيئة، وجاءت التعديلات كالتالى:

أولا: الوجه البحرى: استبدال عربات بعض القطارات علي خطوط (طنطا المنصورة، منوف طنطا، طنطا ميت غمر، السنطة محلة روح ) بعربات محسنة وأخرى عربات مميزة وتشمل:

1ـ استبدال عربات قطاري 49 44 ركاب طنطا المنصورة والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

2ـ استبدال عربات قطاري 347 560 ركاب منوف طنطا والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

3ـ استبدال عربات قطارات337 3504350351 352 ركاب طنطاميت غمرالسنطة محلة روح والعكس بعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

ثانيا: الوجه القبلي: تشغيل قطارات جديدة وإيقاف قطارات أخرى كالتالى كالتالى:

1ـ تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50.

2ـ تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة.

3ـ إيقاف مؤقت لقطاري 149 و144 ركاب الجيزة الواسطي والعكس.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على خطة عبور الترجي

منذ ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 15 ساعة

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 20 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

منذ أقل من ساعة

ثنائي الأهلي والزمالك يقتربان من معسكر منتخب مصر القادم

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى