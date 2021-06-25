تبدأ غدا.. تعديلات جديدة من السكة الحديد مفاجئة لركاب قطارات الوجه البحري

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه اعتبارا من غد السبت استبدال تركيب عربات بعض القطارات العادية بالوجه البحرى بعربات مُحسنة وأخرى مميزة، مع تشغيل قطارات جديدة وإيقاف مؤقت لقطارات أخرى بخط الصعيد، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة ومشروعات التطوير التى تنفذها الهيئة، وجاءت التعديلات كالتالى:



أولا: الوجه البحرى: استبدال عربات بعض القطارات علي خطوط (طنطا المنصورة، منوف طنطا، طنطا ميت غمر، السنطة محلة روح ) بعربات محسنة وأخرى عربات مميزة وتشمل:



1ـ استبدال عربات قطاري 49 44 ركاب طنطا المنصورة والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.



2ـ استبدال عربات قطاري 347 560 ركاب منوف طنطا والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.



3ـ استبدال عربات قطارات337 3504350351 352 ركاب طنطاميت غمرالسنطة محلة روح والعكس بعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.



ثانيا: الوجه القبلي: تشغيل قطارات جديدة وإيقاف قطارات أخرى كالتالى كالتالى:



1ـ تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50.



2ـ تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة.



3ـ إيقاف مؤقت لقطاري 149 و144 ركاب الجيزة الواسطي والعكس.

