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السعودية لإعادة التمويل العقاري تخفّض هامش الربح على التمويلات بالمملكة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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 أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة، خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.

وأوضحت الشركة السعودية، يوم الخميس، أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة العربية السعودية ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وألمحت، إلى أن ذلك يمكّن المواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك و شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني : "تلعب الشركة منذ تأسيسها عام 2017 دوراً محورياً في تخفيض تكلفة التمويل العقاري من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل".

وتابع سوسيني: "أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية، واتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية الأمر الذى ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملّك المنازل في المملكة".

وأشار، إلى أنه يعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويلٍ عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة.

وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال سعودي مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019.

ونجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال وشهدت إقبالاً كبيراً إذْ جرت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعف.

وشهد شهر أبريل من عام 2021 حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تصنيف ائتماني (A) و (A2) على المدى الطويل من وكالتي فيتش و موديز على التوالي، ما يدلّ على كفاءة نموذج العمل الذي تتبعه الشركة ونمو سوق الإسكان في المملكة.

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