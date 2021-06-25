Advertisements

التعليم تتيح أسئلة وإجابات الجغرافيا والجبر للثانوية اليوم بالامتحان التجريبي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم أتاحة أسئلة امتحان مواد الجغرافيا للشعبة الأدبية والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والجبر والهندسة لطلاب شعبة علمى رياضة علي موقعها الرسمي.

وأدى يوم الاثنين الماضى 21 يونيو الحالى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا، والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، واستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل أمس الخميس، حيث أدى الطلاب امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، ويؤدى الطلاب اليوم الجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان التجريبى هدفه اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الثانوية العامة التعليم الامتحان النهائى

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 20 ساعة

ثنائي الأهلي والزمالك يقتربان من معسكر منتخب مصر القادم

منذ أقل من ساعتين

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على خطة عبور الترجي

منذ أقل من ساعة

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

منذ أقل من ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى