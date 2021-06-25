التعليم تتيح أسئلة وإجابات الجغرافيا والجبر للثانوية اليوم بالامتحان التجريبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم أتاحة أسئلة امتحان مواد الجغرافيا للشعبة الأدبية والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والجبر والهندسة لطلاب شعبة علمى رياضة علي موقعها الرسمي.





وأدى يوم الاثنين الماضى 21 يونيو الحالى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا، والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، واستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل أمس الخميس، حيث أدى الطلاب امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، ويؤدى الطلاب اليوم الجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.



