"أنا متطوع".. مبادرة شبابية لخدمة زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

قال مصطفى عز العرب مدير برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة مبادرة "أنا متطوع"، إن مبادرة "أنا متطوع" انطلقت بناء على فكرة اقترحها بالدفع بشباب متطوعين بعدد معين للمساهمة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، سواء بتوجيه الحضور والزوار إلى القاعات أو المساهمة في تنظيم الانشطة الثقافية والتوثيق الصحفي والإعلامي بالفيديو والصور لأحداث المعرض.





وأضاف "عز العرب" في لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن المبادرة مستمرة للعام الرابع على التوالي وأصبحت أكثر تأثيرا، وتقدم لنا عدد كبير من الشباب للعمل معنا"، لافتًا إلى أن البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.



