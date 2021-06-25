تنفيذ مستشفى عام سعة 220 سريراً بمدينة العبور

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ تنفيذ مستشفى عام سعة ٢٢٠ سريراً لخدمة سكان مدينه العبور والمدن المجاورة، مضيفاً أنه تم صب سقف الدور الأرضي لمبنى المستشفى.





‏وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن ذلك يأتي فى إطار زيادة الخدمات بمدينة العبور وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الاستمرار فى زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد.

وكلف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع وإزالة أي عقبات، وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال بالمشروع بالمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية.



