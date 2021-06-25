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إخماد حريق بشقة سكنية في روض الفرج

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الجمعة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة روض الفرج، وتمت السيطرة عليها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى روض الفرج، وتم الدفع ب4 سيارت إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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