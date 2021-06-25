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بعد غد.. بدء تسليم 3072 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر – الأندلس" بالقاهرة الجديدة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ بعد غد الأحد 27/6/2021، وحتى يوم الخميس 30/12/2021، فى تسليم 3072 وحدة سكنية (128 عمارة) بالمرحلتين التكميلية والثانية بدار مصر بمنطقة الأندلس أكواد "211 – 311 – 431" بمدينة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص أيامٍ محددة لتسليم وحدات كل عمارة لمنع تزاحم الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الخامس)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.​​​​​​​​
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 287 – 288 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 1 – 2 – 3 – 4 – 56 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 85 – 86 – 57 – 58 – 281 – 282 – 283 – 284 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 119 – 120 – 20 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 142 – 117 – 118 – 140 – 155 – 156 – 159 – 160 – 65 – 66 – 67 – 68 – 63 – 64 – 69 – 70 – 139 – 92 – 93 – 21 – 98 – 99 – 75 – 76 – 77 – 78 – 141 – 73 – 74 – 71 – 72 – 143 – 144 – 46 – 47 – 54 – 55 – 109 – 110 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 39 – 40 – 107 – 108 – 115 - 116)، في أيام محددة طبقاً للجدول المعلن على موقع الجهاز.

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