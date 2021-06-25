Advertisements

طرح ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين للبيع بمدينة بدر

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم طرح  ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (۱۸ م٢ : ٣٦م٢) بالحي السابع بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه  تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات حتى مواعيد عقد جلسات المزاد، مضيفاً أنه سيتم عقد جلسة المزاد الأولى يوم الأحد 25/7/2021، لبيع ٧ محال وصيدلية، وعقد جلسة المزاد الثانية يوم الثلاثاء 24/8/2021، لبيع ٧ محال وصيدلية.

وأكد المهندس عمار مندور، حرص وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، على توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، لجذب السكان إليها، بجانب توفير فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات.

أخبار تهمك

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

اهتمام إنجليزي بنجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على خطة عبور الترجي

منذ أقل من ساعة

تشيلسي يحسم موقفه النهائي من بيع زياش

منذ ساعة الا ربع

إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العرض السعودي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

بطلة الحضن الشهير مع نبيلة مكرم: "مشاعرنا اختلطت"

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

ثنائي الأهلي والزمالك يقتربان من معسكر منتخب مصر القادم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 14 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى