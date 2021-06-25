القوى العاملة: استخراج 220 شهادة مستوى مهارة وتعيين 272 شابا بالفيوم

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 27 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 9 عمال غير منتظمين، و9406 جنيهات رعاية صحية لـ 116 عاملا، فضلًا عن تسجيل 194 عاملًا جديدا بالمنظومة.



وأشار الوزير، إلي أن المديرية قامت بتعيين 272 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1389 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.



وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية تلقت 19 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 2 شكوى تم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها، وتبقي 10 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.



وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 57 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا للمنشآت المخالفة.



وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 274 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.

