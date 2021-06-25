موعد مباراة بلجيكا والبرتغال في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا 2020

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب البرتغال وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

فاز منتخب بلجيكا على منتخب فنلندا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل صدارة مجموعته في البطولة برصيد 9 نقاط.

في حين تعادل منتخب البرتغال مع منتخب فرنسا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط ويتأهل كأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

من المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب بلجيكا ومنتخب البرتغال يوم الأحد 27 يونيو 2021 على ملعب لا كارتوخا في إسبانيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.