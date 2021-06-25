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تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قالت إثيوبيا إنها ستنفذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وأشارت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي إلى أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقا.

وجهت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن واصلت فيها تعنتها بقضية سد النهضة ورفضها محاولات مصر والسودان للسعي إلى مشاركة مجلس الأمن بالقضية.

وواصلت إثيوبيا مزاعمها في رسالته التي بعثت بها إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي قالت فيها إن الاجراءات الأخيرة لمصر والسودان استمرار لمخطط منظم بشكل جيد لتقويض المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى تقويض الثقة بين الدول الثلاثة.

وادعت إثيوبيا خلال رسالتها أن مصر والسودان عطلتا عملية المفاوضات في أزمة السد أكثر من مرة، وذلك على عكس كافة التصريحات التي أكدت فيها دولتي المصب أن إثيوبيا هي التي تتعنت وترفض كل المقترحات خلال التفاوض.

وأضافت إثيوبيا زاعمة أن مصر والسودان هما من يعملان على مد أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة

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