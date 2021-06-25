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جيمي لي كورتيز تعود لسلسلة Halloween بعد 43 عام

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرح الإعلان الترويجي الجديد لفيلم Halloween في نسخته الأحدث، وهو فيلم كلاسيكي رعب كان ظهوره الأول في حقبة الثمانينيات.


ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يطرح في نسخته الأحدث بعنوان Halloween Kills بمشاركة شخصية القاتل المتسلسل "مايكل مايرز".


وحقق الفيلم في أجزاء سابقة بشباك التذاكر ما يصل لـ 250، وجرت العادة أن يتم طرح أي أجزاء جديدة منه بالتزامن مع احتفالات عيد القدييسين.



وكانت قد ترددت انباء قوية حول انضمام النجمة جيمي لي كورتيز لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل The Mandalorian المشتق من سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة.


وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ألتي افادت أن جيمي لي شوهدت بموقع تصوير الموسم الثلاث من المسلسل قبل وقف تصويره بسبب تفشي فيروس كورونا.


ويعد المسلسل من أحد الأعمال التليفزيونية التي تنتجها شبكة تليفزيون ديزني بلص للبث الرقمي، ومن أبرز الاعمال السينمائية التي ظهرت بها كورتيز فيلم A Fish Called Wanda.


وتنضم كورتيز لفريق عمل المسلسل الذي يضم كل من النجم أليك جينيس، والنجمة "لورا ديرن"، من فيلم The Last Jedi.

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