نتيجة مباريات اليوم الثالث لبطولة CIB للاسكواش بتنظيم أندية وادي دجلة

انتهت فعاليات اليوم الثالث من CIB Finals (بطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١) للاسكواش، والتي تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم أندية وادي دجلة، والتى بدأت أول أمس الثلاثاء 22 يونيو وحتى الأحد 27 من الشهر الحالي.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الخميس عن فوز كل من هانيا الحمامي وكاميل سيرم و جويل كينج من النساء وبول كول و طارق مؤمن ومروان الشوربجي من الرجال.

حيث انتهت مباراة النساء بالمجموعة B بين كل من المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- واللاعبة الأمريكية أماندا صبحى المصنفة السادسة عالميًا في مباراة مثيرة استمرت 30 دقيقة انتهت بفوز هانيا الحمامي بنتيجة أشواط (2-0) بواقع نقاط (11-9) و(11-7) وبذلك حصلت هانيا الحمامى على أربع نقاط، مقابل لا شىء لللاعبة أماندا صبحى

وانتهت مباراة الرجال بالمجموعة B بين كل من اللاعب النيوزيلاندى بول كول المصنف الرابع عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعب الويلزى جويل ماكين المصنف التاسع على العالم في مباراة مثيرة استمرت 64 دقيقة انتهت بفوز بول كول بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط ( 6-11 ) و(11-4) و(12-10) وبذلك حصل "بول كول" على ثلاث نقاط ، و"جويل ماكين" على نقطة واحدة .

وانتهت مباراة النساء بالمجموعة A بين كل من اللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنف الرابعة عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعبة المصرية سلمى هاني المصنف التاسعة على العالم في مباراة استمرت 17 دقيقة انتهت بفوز كاميل سيرم بنتيجة اشواط (2-0) بواقع نقاط (11-4) و(11-2) وبذلك حصلت كاميل سيرم على أربع نقاط، مقابل لا شىء لسلمى هانى.

وانتهت مباراة الرجال بالمجموعة B بين كل من اللاعب المصرى طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعب الفرنسي جريجورى ماركى المصنف الرابع عشر على العالم في مباراة مثيرة استمرت 65 دقيقة انتهت بفوز طارق مؤمن بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط (13-11) و(11-13) و(11-7) وبذلك حصل طارق مؤمن على ثلاث نقاط، وجريجورى ماركى على نقطة واحدة.

وانتهت مباراة النساء بالمجموعة B بين كل من اللاعبة البريطانية سارة جان بيرى المصنفة السابعة عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفه الثامنة على العالم في مباراة مثيرة استمرت 32 دقيقة انتهت بفوز جويل كينج بنتيجة اشواط (0/2) بواقع نقاط (10/12) (7/11) وبذلك حصلت "جويل" على 4 نقاط ، و"جان بيري" لم تحصل على نقاط.

وانتهت مباراة الرجال بالمجموعة A بين الشقيقين المصريين اللاعب محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعب مروان الشوربجى المصنف الخامس على العالم في مباراة مثيرة استمرت 24 دقيقة انتهت بفوزمروان الشوربجي بنتيجة اشواط (1/2) بواقع نقاط (11/8) (4/11) (4/11) وبذلك حصل مروان الشوربجي على 3 نقاط، ومحمد الشوربجي على نقطة واحدة.