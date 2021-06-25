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مسحة طبية لبعثة بيراميدز في المغرب

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تجري في الثالثة عصر اليوم، بعثة فريق نادي بيراميدز في الدار البيضاء، المسحة الطبية الرسمية للكشف عن فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، قبل مواجهة الرجاء المغربي في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

 

 

ويخوض بيراميدز أول تدريباته بالمغرب في الثامنة من مساء اليوم على ملعب نادي الرجاء، على أن يخوض غدا في التاسعة مساء تدريبه الأخير بمركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.

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