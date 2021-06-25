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مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال الإعلامى مهيب عبد الهادى إن عمرو جمال من الممكن أن يوقع لأى نادٍ، لأنه لم يقيد ضمن اللاعبين المعارين من الأهلى. 

 

وأضاف خلال تقديمه برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن هناك مفاوضات جادة بين عمرو جمال ونادى الزمالك، تجعل اللاعب قريبًا جدًا من الانضمام إلى القلعة البيضاء.

 

وأوضح مهيب أن عمرو جمال إذا انضم لـ الزمالك، سيكون من خلال صفقة انتقال حر لن تكلف خزينة النادى الكثير، مشيرًا إلى أن "الأبيض" يبحث عن رؤوس حربة بشكل جاد جدًا.

 

وكشف أن هنام ثلاثة لاعبين على رادار الزمالك وهم حسام حسن لاعب سموحة المعار إلى أهلى طرابلس الليبى، وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش، وشادى حسين لاعب سيراميكا كليوباترا.

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